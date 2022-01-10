Полет домой: как проходит эвакуация россиян из Казахстана

Более 1400 россиян вернулись из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Для людей это стало единственной возможностью покинуть охваченную беспорядками республику. Среди эвакуированных женщины и дети, спортсмены и артисты, простые туристы и даже иностранные граждане. Всю палитру эмоций, которые сейчас переполняют родителей челябинских конькобежцев, сложно передать через призму видеообъектива. Самолет с их детьми наконец-то прилетел из Казахстана в Екатеринбург. Это еще не родной Челябинск, но они уже в безопасности.

Со вздохом облегчения, но уже из таможенной зоны аэродрома Чкаловский, выходит и актер - Илья Глинников. Он отправился в новогодние каникулы покорять пик Хрещатова, но из-за беспорядков вспыхнувших в Казахстане, близкие и коллеги потеряли его почти на сутки. В эксклюзивном интервью нашей программе, артист признается - был несказанно рад увидеть российских миротворцев.

«У нас радость была. Военным - благодарность, когда увидели наших ребят, стало чуть-чуть спокойней. У нас команда очень позитивная, все с чувством юмора, и, если серьезно смотреть на ситуацию, смеяться не над чем, а так довольно легко, поддержали», - рассказал Глинников.

Спортсмены, туристы со всего мира, и те, кто просто отправился под новый год навестить родственников, оказались запертыми в городах Казахстана из-за вспыхнувших беспорядков и отмены авиасообщения. Решить эту проблему смогло наше Министерство обороны. Всех желающих вернуться домой отправляют теми же самолетами, на которых в страну прилетают миротворцы ОДКБ. И таких желающих уже набралось более полутора тысяч человек. Для некоторых пассажиров это была не первая попытка улететь из охваченной беспорядками страны. Георгий и Ольга оказались в транзитной зоне аэропорта в Алма-Ате, как раз в тот момент, когда туда ворвалась разъяренная толпа.

«Детей сажали в автобусы, мы бежали через все поле к другому дальнему терминалу, где было спокойнее и оттуда через поля, дороги, подальше от города от аэропорта», - вспомнили Ольга Гедевская и Георгий Мартиросов.

В Москве и Екатеринбурге прилетевших встречают десятки журналистов. Первый борт с нашими согражданами приземлился на аэродроме Чкаловский накануне в 15:50. Но в Алма-Ате регистрация на рейс началась еще утром. Подниматься на борт тяжелого военно-транспортного самолета пассажирам помогали и наши журналисты. Среди желающих улететь есть и граждане Евросоюза. Парижанин Константин Блондо прилетал на праздники к бабушке в Казахстан. Но фразу - своих не бросают, с улыбкой и почти без акцента гордо произносит на русском языке.

«Я знал, что там новости - ничего не говорят, они плохо понимают ситуацию, надо объяснить, что здесь как-то, ну, базар был и мирные протесты закончились плохо, и там, я думаю, не поняли ситуацию. Хорошо, что Россия нам помогла, а то вообще во Франции никто мне не помог. Стыдно чуть-чуть», - смутился Блондо.

Только по официальным данным беспорядки в Казахстане унесли жизни более 160 человек, почти 1,3 тыс. силовиков получили ранения. Погромы и мародерства достигли небывалого уровня для этой страны. Сейчас улицы городов пустынны, а ущерб от разорений еще лишь предстоит подсчитать. Неудивительно, что став невольными свидетелями преступлений уличных банд, многие наши соотечественники пытались спастись своими силами из страны, в которой вдруг пропали интернет и всякая связь с внешним миром.

«У нас люди уезжали, можете представить, заказывали такси и уезжали через Киргизию. Много очень москвичей уезжали через другие каналы. Даже была группа людей, которые хотели перейти границу через горы», - вспомнил Олег Назаров.

В причинах прошедших событий еще только предстоит разбираться. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности. А силовики страны выразили благодарность миротворцам ОДКБ, за то что те смогли обеспечить охрану стратегических объектов Казахстана и гостей страны.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко