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В МИД Казахстана рассказали, как правоохранители противостоят террористам

Ян Брацкий
01:00 10.01.2022
По данным ООН, в ходе беспорядков в стране погибли 16 казахстанских силовиков, более 1,3 тысячи получили ранения.
В МИД Казахстана рассказали, как правоохранители противостоят террористам
© Фото: РИА Новости
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Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Казахстана противостоят не мирным протестующим, как это преподносят западные СМИ, а террористам. Такое заявление распространило внешнеполитическое ведомство республики.

«В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ», - говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном в правительственном Telegram-канале.

Массовые протесты в Казахстане начались вскоре после новогодних праздников. Поводом для народных волнений стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Первыми на улицу вышли жители городов Жанаозен и Актау. Вскоре волна протестов захлестнула Алма-Ату и другие крупные города, пишет РИА Новости.

На улицах объявились мародеры. Вооруженные боевики нападали на госучреждения, силовиков, грабили магазины и забирали оружие у правоохранителей. Власти страны ввели чрезвычайное положение и приступили к контртеррористической операции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки.

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