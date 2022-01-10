В МИД Казахстана рассказали, как правоохранители противостоят террористам

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Казахстана противостоят не мирным протестующим, как это преподносят западные СМИ, а террористам. Такое заявление распространило внешнеполитическое ведомство республики.

«В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ», - говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном в правительственном Telegram-канале.

Массовые протесты в Казахстане начались вскоре после новогодних праздников. Поводом для народных волнений стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Первыми на улицу вышли жители городов Жанаозен и Актау. Вскоре волна протестов захлестнула Алма-Ату и другие крупные города, пишет РИА Новости.

На улицах объявились мародеры. Вооруженные боевики нападали на госучреждения, силовиков, грабили магазины и забирали оружие у правоохранителей. Власти страны ввели чрезвычайное положение и приступили к контртеррористической операции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки.