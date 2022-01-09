Актер Глинников рассказал о «незабываемых впечатлениях» после путешествия в Казахстане
По словам Ильи Глинникова, ему стало спокойнее, когда он увидел в аэропорту российских военных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский актер Илья Глинников считает «чудом» факт того, что после его поездки в Казахстан миротворцы доставили его невредимым в Москву. В беседе со «Звездой» Глинников назвал свое путешествие «незабываемым».
«Военным - благодарность. Когда увидели в аэропорту наших ребят, стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане», - говорит актер.
Илья Глинников был найден в горах Алма-Аты, когда с туристической группой еще до Нового года отправился на пик Талгар. Он перестал выходить на связь третьего января. Актер находился в горном лагере все время, пока шли протесты. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что Глинников вылетит из Казахстана вывозным бортом.