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Актер Глинников рассказал о «незабываемых впечатлениях» после путешествия в Казахстане

Елизавета Потейчук
18:05 09.01.2022
По словам Ильи Глинникова, ему стало спокойнее, когда он увидел в аэропорту российских военных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский актер Илья Глинников считает «чудом» факт того, что после его поездки в Казахстан миротворцы доставили его невредимым в Москву. В беседе со «Звездой» Глинников назвал свое путешествие «незабываемым».

«Военным - благодарность. Когда увидели в аэропорту наших ребят, стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шел на парламент в Казахстане», - говорит актер.

Илья Глинников был найден в горах Алма-Аты, когда с туристической группой еще до Нового года отправился на пик Талгар. Он перестал выходить на связь третьего января. Актер находился в горном лагере все время, пока шли протесты. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что Глинников вылетит из Казахстана вывозным бортом.

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