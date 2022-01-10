Антонов заявил об эффективной работе миротворцев ОДКБ в Казахстане

Первые часы работы миротворцев ОДКБ в Казахстане показали их эффективность, нацеленность на восстановление мира и порядка. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны (Касым-Жомарта - прим. ред.) Токаева», - сказал он, отвечая на имеющие место попытки властей США поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции, а также присутствие сил ОДКБ в Казахстане.

При этом дипломат призвал все демократические силы в мире помогать властям Казахстана оправиться от потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию в стране.

Полный комментарий Антонова опубликован на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате. Он также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.