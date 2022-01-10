Самолет Минобороны РФ доставил иностранных дипломатов в Подмосковье из Казахстана

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России из доставил из Казахстана в Москву 146 российских граждан, вылет был произведен из аэродрома Алма-Аты, передает корреспондент «Звезды».

Также самолет министерства обороны России вывез в Подмосковье, на аэродром Чкаловский, несколько иностранных дипломатов с их семьями. Это было сделано по просьбе венгерского и австрийского посольств.

Российские граждане, доставленные из Казахстана, прибывали туда на новогодние праздники, командировки, а также в турпоездки. Они не смогли покинуть страну в результате обострения ситуации и прекращения работы аэродрома Алма-Аты. Граждане России оставались в отелях и у родственников.

Чтобы выбраться из Казахстана, они обратились к руководству миротворческих сил с просьбой доставить их в Россию. Накануне самолеты военно-транспортной авиации помогли это сделать 1489 российским гражданам.

Коллективные миротворческие силы введены в Казахстан на ограниченные по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил от России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основные задачи миротворцев - охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки, возвращение ее в правовое поле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов