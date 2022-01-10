«Только в фильмах такое видел»: россиянин рассказал о спецоперации по эвакуации из Казахстана

Один из пассажиров рейса Air Astana с гражданами России и Казахстана на борту, который не смог вылететь в Москву, Владимир Валягин поделился со «Звездой» воспоминаниями об эвакуации. Впоследствии ему удалось вылететь из Алма-Аты в составе группы из 25 россиян на борту военного транспортника. В салоне гражданского лайнера он находился с супругой и двумя детьми.

«Мы сидим в самолете, который, слава богу, отапливается, мы погасили свет, закрыли все иллюминаторы», - поделился воспоминаниями он.

К этому моменту аэропорт Алматы уже захвачен, разгромлена вышка диспетчеров, персонал эвакуировали. Из-за этого воздушное судно не смогло взлететь и простояло на взлетно-посадочной полосе почти 15 часов без движения.

«Уже потом, когда мы оттуда начали выходить поутру, стюардессы нам сказали, что были вроде как попытки митингующих попасть в самолет», - добавил Валягин.

Лишь утром стихла стрельба и аэропорт взяли под охрану военные - бронированная техника, пассажиры шли в сторону терминала. Авиакомпания расселила людей в гостиницу в Алма-Аты, в городе были перебои с мобильной связью. Интернет практически не работал. Однако Владимиру удалось связаться с Москвой, и так появилась надежда на то, что удастся покинуть объятый беспорядками город.

«Рейс, который привозит туда военных российских на обратном пути, будучи пустым, он может взять какое-то количество пассажиров...Я ночью бегаю по гостинице, собираю списки, кто-то открывает двери, кто-то не открывает, потому что боится», - рассказал россиянин.

Одновременно с этим российские военные договариваются со своими казахстанскими коллегами, чтобы те организовали доставку российских граждан на аэродром Жетыген в 50 километрах к северо-востоку от Алматы. Дорога слишком опасна, чтобы добираться обычным транспортом. Ночью в окрестностях гостиницы слышны выстрелы.

«Очень близко от нас начались выстрелы и какая-то паника на улице, полицейские машины, какие-то БТР, несущиеся на огромной скорости мимо нашей гостиницы. Еще немного, и мы бы попали в самую гущу событий. Считанные минуты. Вбегают во двор казахстанские военные. Быстро садимся в эти пазы военные, разворачиваемся и в режиме спецоперации, я до этого только в фильмах такое видел, нас вывозят на скорости 80-100 километров в час на военных автомобилях при плохой погоде, практически не соблюдая никаких правил движения, в этот Жетыген», - сказал Валягин.

Россиянин Владимир Лапитский, еще один пассажир военного транспортника, рассказал о той ночи, когда производилась операция.

«Я вошел в автобус и как вошел, так и сел. Повернул свой взгляд направо в дверь, в которую входил, и там дырка, не пальцем сделана. Посмотрел вперед и на лобовухе, две дырки. Я с просил парня, который лежал, облокотясь на переднюю панель с автоматом, когда это было, он сказал, это вчера вот эти дырочки ему просверлили», - поделился воспоминаниями он.

На кадрах прибытия автобусов на аэродром видно, как российские самолеты дозаправляются и уже под покровом темноты готовятся к вылету. Все 25 человек занимают места. На этом самолете в Россию вернулись одни из первых россиян, которых военно-транспортная авиация эвакуировала из Казахстана. За полчаса до окончания рейса всем пассажирам объявили, что посадка Ил-76 состоится на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Огромная благодарность и спасибо Министерству обороны за то, что не бросили, потому что на самом деле на моем личном примере, что русские своих не бросают, это вот я прошел и пережил...Огромная уважуха и благодарность от меня и от всех нас, кто там был, что вот так все было организовано», - отметил мужчина.

Практически все пассажиры рейса вернулись домой без своего багажа. Он остался в аэропорту Алматы. Но сейчас об этом никто не жалеет, главное, что удалось вернуться на родину и вновь почувствовать себя в безопасности.