Сердюков заявил, что выполнение задач ОДКБ в Казахстане продолжится до полной стабилизации обстановки

Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюковзаявил, что миротворцы организации останутся в Республике до полной стабилизации обстановки. По его словам, миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», - отметил он.

Ранее стало известно, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук