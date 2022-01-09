Сердюков заявил, что выполнение задач ОДКБ в Казахстане продолжится до полной стабилизации обстановки
Андрей Сердюков отметил, что на территории республики завершилось развертывание миротворческих сил.
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Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюковзаявил, что миротворцы организации останутся в Республике до полной стабилизации обстановки. По его словам, миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», - отметил он.
Ранее стало известно, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по Казахстану состоится 10 января 2022 года. Мероприятие в формате видеоконференции пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.
Материал подготовила: Елизавета Потейчук