Токаев заявил, что ОДКБ показала свою востребованность как эффективная организация

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности показала свою востребованность как эффективная организация.

«Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ, все государства - участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана», - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил важность укрепления потенциала организации и предложил повысить оперативность реагирования на кризисные ситуации.

Ранее в Алма-Ате были нейтрализованы две экстремистские ячейки, которые, по версии следствия, принимали участие в массовых беспорядках в городе. У участников этих ячеек нашли оружие, светошумовые гранаты, патроны и религиозную литературу.

На днях командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате. Он также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».