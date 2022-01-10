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В Подмосковье прошло прощание с бывшим начальником Генштаба ВС РФ Квашниным

14:12 10.01.2022
В траурной церемонии принял участие руководящий состав Минобороны. Заместитель министра Николай Панков зачитал телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье прошло прощание с генералом армии, бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны Анатолием Квашниным.

С воинскими почестями его похоронили на федеральном военно-мемориальном комплексе. В траурной церемонии принял участие руководящий состав Минобороны, а также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Заместитель министра Николай Панков зачитал телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина.

«Ушел из жизни военачальник и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший свою жизнь служению Отечеству. На всех высоких постах Анатолий Васильевич проявлял себя как ответственный, требовательный руководитель, умеющий эффективно решать самые непростые задач. Многое сделал для укрепления безопасности и территориальной целостности нашей страны», - зачитал Панков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал бывшего начальника Генштаба примером служения Родине и верности воинскому долгу.

«По своим личным деловым качествам он служил образцом для тех, кто с ним работал. Ему можно было поручать самые сложные дела и казалось бы в безвыходных ситуациях он находил такие решения, которые приводили к положительным результатам», – отметил Патрушев.

Квашнин участвовал в разгроме бандформирований на Северном Кавказе. Удостоен звания Героя России, награжден орденами Александра Невского, Мужества, Почета, а также многими другими государственными и ведомственными наградами. Анатолия Квашнина не стало в минувшую пятницу. Ему было 75 лет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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