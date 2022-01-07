Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего начальника Генштаба ВС РФ

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Российской Федерации генерала армии Анатолия Квашнина. Кроме того, глава Минобороны выразил сочувствие и высказал слова поддержки родным и близким генерала.

«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных Сил», - подчеркнул Шойгу.

Ранее соболезнования в связи с кончиной экс-начальника Генерального штаба ВС РФ выразил президент России Владимир Путин. Анатолий Квашнин умер на 76-м году жизни. Он возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин