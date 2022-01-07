Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина
Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ «высоко ценил профессиональные качества и геройский дух» Квашнина.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России, генерала армии и бывшего начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолия Квашнина.
«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», - цитирует РИА Новости слова Пескова.
Анатолий Квашнин умер на 76-м году жизни. В Клубе военачальников «Звезде» сообщили, что экс-начальник Генштаба болел коронавирусом. Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.