В стране и мире Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина Елизавета Потейчук Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ «высоко ценил профессиональные качества и геройский дух» Квашнина. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России, генерала армии и бывшего начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолия Квашнина. «Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», - цитирует РИА Новости слова Пескова. Анатолий Квашнин умер на 76-м году жизни. В Клубе военачальников «Звезде» сообщили, что экс-начальник Генштаба болел коронавирусом. Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика