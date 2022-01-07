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Умер бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Анатолий Квашнин

Егор Левин
11:45 07.01.2022
В Клубе военачальников назвали возможную причину смерти.
Умер бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Анатолий Квашнин
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
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Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал Анатолий Квашнин. Он скончался в пятницу, 7 января, в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Информацию «Звезде» подтвердили в Клубе военачальников. Руководитель аппарата организации Николай Дерябин сообщил, что Квашнин болел коронавирусом.

«Находился на лечении с ковидом. Там якобы еще добавился инсульт, но лежал он с ковидом. Умер на 76-м году», - сказал он.

Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике в 1994 году, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.

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