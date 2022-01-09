Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате. Об этом он сообщил во время проходящего 9 января совместного брифинга с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», - сообщил Сердюков.

Командующий также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Ранее Сердюков заявил о завершении развертывания сил в республике.