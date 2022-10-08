НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту

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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Сообщение об этом распространили в Национальном антитеррористическом комитете. Согласно заявлению ведомства, из-за инцидента произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. При этом арка судоходной части переправы не повреждена.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», - сообщили в НАК.

На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий, добавили в комитете.

Сегодня рано утром на Крымском мосту произошел сильный пожар. Вспыхнула железнодорожная цистерна с топливом. Движение по мосту пришлось перекрыть. Власти Крыма организовали для водителей стоянки и места обогрева. К запуску говорится паромная переправа. Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются.

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