В Пентагоне объяснили, зачем самолет ВМС США летал над местом ЧП с «Северными потоками»

Самолеты-разведчики часто выполняют плановые вылеты с баз союзников, заявили в военном ведомстве.

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Самолет-разведчик Военно-морских сил США находился в районе ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в рамках планового полета. Об этом заявили в командовании ВМС США по Европе и Африке.

«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов "Северный поток"», - сказал собеседник РИА Новости.

В командовании также добавили, что самолеты шестого флота ВМС США часто выполняют вылеты с баз союзников для повышения эффективности взаимодействия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на полетные данные сообщило о пролете P-8A Poseidon американских ВМС над Северным морем спустя несколько часов после того, как сейсмологи зафиксировали взрывы на газопроводах. Самолет-разведчик вылетел из Исландии, сделал два круга над Польшей, а затем в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра.

Теракты на двух экспортных трубопроводах «Газпрома» произошли 26 сентября. В ходе обсуждения инцидента на Совбезе ООН 30 сентября его участники пришли к выводу, что произошла диверсия.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, основными выгодоприобретателями от ЧП стали США. В МИД России выразили готовность добиваться международного расследования диверсии.