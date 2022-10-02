Новак заявил, что «Северные потоки» технически можно будет отремонтировать

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

«Северные потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом сказал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Как рассказал Александр Новак, в первую очередь Российская Федерация намерена разобраться кто виноват в саботаже трубопроводов, предварительно в этом заинтересованы Соединенные Штаты, Украина и Польша.

«На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», - добавил вице-премьер.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила о прекращении утечки газа на трубопроводе «Северный поток - 2». Согласно заявлению, давление в газопроводе стабилизировалось, нитка пустела.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что у спецслужб Запада имеется опыт подрывной деятельности трубопроводов.