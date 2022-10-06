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В МИД рассказали о ходе расследования инцидента с «Северными потоками»

Ян Брацкий
09:00 06.10.2022
Накануне во внешнеполитическом ведомстве пообещали добиться международного расследования причин взрывов на трубопроводах.
В МИД рассказали о ходе расследования инцидента с «Северными потоками»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, globallookpress
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Официальная Москва рассматривает все опции для выяснения причин диверсий, в результате которых значительные повреждения получили российские экспортные нефтепроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Рассматриваются все опции», - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных шагах Москвы по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.

Накануне Вершинин заявил, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках». Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. В ходе обсуждения инцидента на Совбезе ООН 30 сентября, его участники пришли к выводу, что имела место диверсия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основных выгодоприобретателей от ЧП на «Северных потоках». Со слов представителя Кремля, большинство стран ЕС и Москва не заинтересованы в прекращении работы трубопроводов. Однако есть стороны, получившие конкурентные преимущества, и это Соединенные Штаты Америки. Более того, есть ряд стран, имеющих военно-технологические возможности для осуществления подобных терактов.

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