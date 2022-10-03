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Песков назвал выгодоприобретателей от ЧП с «Северными потоками»

Ян Брацкий
12:28 03.10.2022
Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября, власти Германии, Дании и Швеции заявили о вероятности целенаправленной диверсии.
Песков назвал выгодоприобретателей от ЧП с «Северными потоками»
© Фото: Газпром
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Ряд стран Евросоюза и Россия не заинтересованы в прекращении работы трубопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», так как после аварии в Балтийском море Брюссель и Москва лишились резервных маршрутов поставок топлива. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна - Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны», - сказал Песков.

Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции заявили о вероятности целенаправленной диверсии.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что «Северные потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Как рассказал Александр Новак, в первую очередь Российская Федерация намерена разобраться, кто виноват в саботаже трубопроводов.

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