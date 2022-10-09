Junge Welt рассказало о взбесившем США заявлении Зеленского

По мнению автора материала, именно непредсказуемость украинских элит не позволяет США оказать Киеву более широкую помощь.

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Истеричные и авантюрные заявления киевских властей давно стали стандартом политической жизни на Украине. Так обозреватель издания Junge Welt Арнольд Шельцель прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России.

«В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой <...> Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского, Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией», - говорится в публикации.

По мнению ее автора, между Западом и Украиной ширится трещина и с каждым днем это становится все очевиднее.

«Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российского репортера Дарьи Дугиной. Какой сюрприз», - добавил Шельцель.

На этом фоне ясно, что преступные призывы Зеленского продиктованы отчаянием, пишет автор материала.

Ранее Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Украинский лидер много говорил о свободе, борьбе и демократии, а после попросил НАТО ударить по России, чтобы «исключить применение Москвой ядерного оружия». Позже секретари Зеленского поспешили оправдать шефа. С их слов, он имел в виду экономические санкции, однако в Кремле и МИД РФ назвали эти отговорки смешными.