В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Junge Welt рассказало о взбесившем США заявлении Зеленского

Ян Брацкий
10:07 09.10.2022
По мнению автора материала, именно непредсказуемость украинских элит не позволяет США оказать Киеву более широкую помощь.
Junge Welt рассказало о взбесившем США заявлении Зеленского
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, globallookpress
Читайте нас на:

Истеричные и авантюрные заявления киевских властей давно стали стандартом политической жизни на Украине. Так обозреватель издания Junge Welt Арнольд Шельцель прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России.

«В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой <...> Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского, Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией», - говорится в публикации.

По мнению ее автора, между Западом и Украиной ширится трещина и с каждым днем это становится все очевиднее.

«Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российского репортера Дарьи Дугиной. Какой сюрприз», - добавил Шельцель.

На этом фоне ясно, что преступные призывы Зеленского продиктованы отчаянием, пишет автор материала.

Ранее Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Украинский лидер много говорил о свободе, борьбе и демократии, а после попросил НАТО ударить по России, чтобы «исключить применение Москвой ядерного оружия». Позже секретари Зеленского поспешили оправдать шефа. С их слов, он имел в виду экономические санкции, однако в Кремле и МИД РФ назвали эти отговорки смешными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:55 В стране и мире
Видео
Спасенные из огня: как выглядят горевшие на Крымском мосту цистерны
06:17 Армия
Видео
Командующий БФ проверил ход подготовки мобилизованных в Калининградской области
05:45 В стране и мире
В Пентагоне не стали комментировать инцидент на Крымском мосту
03:22 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Москва не намерена обсуждать с Киевом выбор жителей новых регионов
22:22 В стране и мире
Видео
«Крыму ничего не угрожает»: Аксенов о ситуации с туристами и ценами на полуострове после ЧП с мостом
Популярное
Видео
Аксенов: из-за взрыва на Крымском мосту рухнули два пролета из Краснодара в Керчь
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.