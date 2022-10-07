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Лавров: Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения

Ян Брацкий
10:21 07.10.2022
По словам главы МИД РФ, украинский президент еще в январе заявлял о стремлении Киева обладать ядерным оружием.
Лавров: Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения
© Фото: Mission of Russia EU, Globallookpress
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Украинские власти создают риски применения оружия массового поражения. Так глава российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения НАТО «превентивных ударов» по территории РФ.

«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», - подчеркнул Лавров.

Как отметил министр иностранных дел, попытки секретарей Зеленского заверить, что тот имел в виду что-то другое, смешны. Глава киевского режима ее в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием, напомнил Лавров. Накануне Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии, призвал НАТО нанести «превентивные удары» по российской территории, а не «ждать ядерных ударов России».

В Кремле отреагировали на слова Зеленского незамедлительно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Соединенные Штаты, Великобританию и страны Евросоюза обратить внимание на эти заявления, так как это призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля уточнил, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, а значит несут ответственность за слова украинского президента. Песков подчеркнул, что Зеленский фактически призывает к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».

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