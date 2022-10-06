Офис генсека ООН прокомментировал слова Зеленского о «превентивном» ударе по России

Там заявили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

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Позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Об этом сегодня заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжжарик, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести «превентивные» удары по России

«Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», - передает РИА Новости слова Дюжаррика.

Он привел выдержку из выступления генсека ООН в конце прошлого месяца, когда Антониу Гутерреш заявил, что «идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо».

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление о «превентивных» ударах в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. По его словам, это якобы необходимо, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

На призыв украинского президента уже ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Зеленского – прямой призыв к мировой войне. На него должны обратить внимание все страны. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в разжигании ядерной войны.