В Минтрансе рассказали о работе паромной переправы в Крыму

Паром «Керченский-2» курсирует между Крымом и портом Кавказ с пассажирами и грузовиками на борту.

© Видео: Минтранс России, Telegram © Фото: kryuchkovoleg, ВКонтакте

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно, заявили в Минтрансе России. Паром «Керченский-2» выполнил уже три рейса, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров», - рассказали в ведомстве.

Накануне утром произошел взрыв и частичное обрушение Крымского моста. По заявлению Национального антитеррористического комитета (НАК), причиной ЧП послужил подрыв грузовика. В результате два автомобильных пролета рухнули в воду, загорелись железнодорожные цистерны с топливом.

Позже движение легковых автомобилей запустили в реверсивном режиме. Крупнотоннажные грузовики и автобусы направляли на Керченскую переправу. Что касается железнодорожного сообщения, то его восстановили в тот же вечер.