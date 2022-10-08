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Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» видна огненная вспышка и снопы разлетающихся в разные стороны искр.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что был подорван грузовик, в результате чего возник пожар на семи железнодорожных цистернах. Локомотив с уцелевшими емкостями отогнали на станцию Керчь.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию инцидента и устранению его последствий. На место выехали главы МЧС РФ и Минтранса, которые на оценят обстановку. Между тем, никаких прогнозов по восстановлению переправы пока нет, добавили в Кремле.