На Крымском мосту восстановят освещение для проведения круглосуточных работ

Обследование повреждений моста должно быть завершено в течение суток, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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В ближайшие часы на Крымском мосту восстановят освещение, чтобы ремонтные работы могли вестись круглосуточно в две смены и с максимальной загрузкой. Такое поручение по итогам оперативного совещания после осмотра повреждений моста отдал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой», - говорится в сообщении правительства РФ.

Уточняется также, что обследование повреждений моста должно быть завершено в течение суток, в частности, утром в воскресенье, 9 октября опоры моста проверят водолазы. После этого будет принято решение об открытии движения по мосту для автобусов и большегрузов.

Хуснуллин также назвал первостепенной задачей восстановление барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж рухнувшего участка.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Хуснуллина. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Движение легковых машин на Крымском мосту сейчас ведется по одной полосе в режиме реверса, грузовые автомобили будут перемещаться через пролив на паромной переправе. Железнодорожное сообщение после обследования полотна полностью восстановлено.