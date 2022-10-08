Baza назвала предполагаемого водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

По данным Telegram-канала, родственники опознали мужчину на видео с досмотром.

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За рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры, по предварительным данным, находился 51-летний Махир Юсубов, который приходится дядей владельцу авто. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, родственники опознали мужчину на видео с досмотром. Юсубов занимался частными перевозками, работал по заказам из интернета.

Около года назад мужчина переоформил грузовик на своего племянника Самира. В квартире молодого человека на Ставропольской улице в Краснодаре проходят обыски. Владелец фуры находится за границей, оттуда он записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Поезда планируется запустить к 20.00.