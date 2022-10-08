В Минтрансе показали проезд тестового поезда по железнодорожной части Крымского моста

Разрешение на движение поездов по мосту получено, уточнили в ведомстве.

© Видео: mintransrussia Telegram © Фото: mintransrussia Telegram

Тестовый поезд проехал по железнодорожному полотну. Видео публикует Telegram-канал Минтранса РФ.

Как уточнили в ведомстве, разрешение на движение поездов по мосту получено. На ролике по железной дороге едет локомотив с несколькими вагонами.

«Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», - говорится в сообщении Минтранса.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Движение легковых машин и автобусов на Крымском мосту сейчас ведется по одной полосе в режиме реверса, грузовые автомобили будут перемещаться через пролив на паромной переправе. В ближайшее время планируется также возобновление движения поездов.

Президент РФ Владимир Путин после произошедшего подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста.