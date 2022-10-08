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Хуснуллин: для ремонта второго пролета Крымского моста уже заказали металл и собрали строителей

Сергей Лебедев
19:05 08.10.2022
Сегодня чиновник прибыл на полуостров и осмотрел место взрыва.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Для ремонта второго пролета Крымского моста уже заказали металл и собрали строителей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Сегодня чиновник прибыл на полуостров и осмотрел место взрыва. Сейчас расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под его руководством.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также идет восстановление железнодорожной инфраструктуры. 

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