Хуснуллин: для ремонта второго пролета Крымского моста уже заказали металл и собрали строителей

Сегодня чиновник прибыл на полуостров и осмотрел место взрыва.

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Для ремонта второго пролета Крымского моста уже заказали металл и собрали строителей. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Сегодня чиновник прибыл на полуостров и осмотрел место взрыва. Сейчас расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под его руководством.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также идет восстановление железнодорожной инфраструктуры.