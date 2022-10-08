«Было громко, тревожно»: очевидцы рассказали о первых моментах взрыва на Крымском мосту

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Жители Керчи и дальнобойщики рассказали о первых моментах после взрыва на Крымском мосту. Некоторые горожане говорят, что проснулись от громкого хлопка. С очевидцами поговорил корреспондент «Звезды».

«Было громко. Тревожно. Сразу ничего не увидели, потом увидели черный дым. Сразу все поняли. Обидно», - рассказал житель Керчи.

Дальнобойщик из Херсона рассказал, что должен был проезжать через Керченский пролив ночью, но уснул. Когда мужчина проснулся, увидел что стало с мостом. Другой водитель увидел зарево издалека. Незадолго до происшествия он остановился попить чай. Именно это и спасло ему жизнь.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Также начато обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.