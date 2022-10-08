Опубликованы кадры Крымского моста после взрыва из кабины вертолета МЧС

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Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет Крымского моста на вертолете. Кадры из кабины опубликовала пресс-служба спасательного ведомства.

Куренков с высоты осмотрел место чрезвычайной ситуации. На месте он также проверил ход работ по ликвидации последствий.

Как отметил министр, оперативные и слаженные действия сотрудников пожарно-спасательных подразделений позволили быстро локализовать огонь, а быстрая расцепка состава не дала огню распространиться - из 59 вагонов сгорело семь.

«В ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника», - пояснил Куренков.

Сейчас на месте задействованы более 180 сотрудников и 40 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. На заседании оперативного штаба глава министерства поручил привлечь все необходимые силы МЧС России, необходимые для восстановительных работ.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. По данным Telegram-канале Baza, за рулем фуры находился 51-летний Махир Юсубов, машина зарегистрирована на его племянника. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Поезда планируется запустить к 20.00.