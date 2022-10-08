По Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы

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Частичное движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра», - написал он в своем Telegram-канале.

Водителям грузовых автомобилей Аксенов посоветовал планировать маршрут движения с использованием Керченской паромной переправы. Паром «Керчь-2» начнет ходить через два часа, уточнил он.

В Минтрансе России ранее сообщили, что движение авто по Крымскому мосту будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.