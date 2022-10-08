В России заработал федеральный кол-центр для туристов по ситуации в Крыму

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Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустил кол-центр для туристов по ситуации в Крыму. Об этом в субботу заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный кол-центр для туристов: как для тех, кто уже отдыхает в Крыму, так и для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: +7 (800) 707 97 41», - говорится в сообщении Догузовой.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и воспламенению семи цистерн с топливом на железнодорожной ветке.

В результате инцидента погибли не менее трех человек, заявили в Следственном комитете РФ. Все жертвы, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который в момент взрыва грузовика ехал в соседней с ним полосе.

Также ведомство опубликовало кадры с места взрыва на Крымском мосту. На видео показана работа следователей и криминалистов.