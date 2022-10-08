СК РФ сообщил о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту

Из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, личности которых сейчас устанавливаются.

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Не менее трех человек погибли в результате инцидента на Крымском мосту этим утром, заявили в Следственном комитет РФ. Все жертвы, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который в момент взрыва грузовика ехал в соседней с ним полосе.

«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования, следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края. Сейчас оперативники изучают маршрут передвижения автомашины.

Сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и воспламенению семи цистерн с топливом на железнодорожной ветке.