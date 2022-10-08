СК опубликовал новые кадры с места взрыва на Крымском мосту

На видео показана работа следователей и криминалистов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва на Крымском мосту. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

В ролике показана работа следователей и криминалистов, устанавливающих обстоятельства происшествия.

В Национальном антитеррористическом комитете утром сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту. Частично обрушились два автомобильным пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

В Министерстве транспорта России ранее заявили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части моста, ведутся восстановительные работы. Первые поезда планируется запустить уже к 20.00 мск.