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СК опубликовал новые кадры с места взрыва на Крымском мосту

Анна Касаткина
14:55 08.10.2022
На видео показана работа следователей и криминалистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва на Крымском мосту. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

В ролике показана работа следователей и криминалистов, устанавливающих обстоятельства происшествия.

В Национальном антитеррористическом комитете утром сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту. Частично обрушились два автомобильным пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

В Министерстве транспорта России ранее заявили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части моста, ведутся восстановительные работы. Первые поезда планируется запустить уже к 20.00 мск.

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