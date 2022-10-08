Вучич рассказал о требовании Клинтона к Венгрии напасть на Сербию

Это было во время агрессии НАТО в 1999 году.

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Американский президент Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич в ходе сегодняшнего обращения к нации.

«Что касается Косова, сейчас вам расскажу то, чего вы не знали. В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности. От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением. Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме канцлер ФРГ Герхард Шредер», - рассказал Вучич.

Ранее Александр Вучич заявил, что семь стран мира отозвали свое признание республики Косово. Вучич добавил, что раскроет соответствующие документы, «как только потребуется». Приштина не сможет присоединиться к Интерполу и стать членом ООН, так как большинство стран не поддерживают независимость Косова, добавил президент Сербии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово является территорией Сербии. Так она ответила на выступление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, посоветовавшего «забыть, что Косово – это Сербия».