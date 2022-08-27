МИД РФ: Россия не забудет, что Косово - это Сербия

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Россия никогда не забудет, что Косово является территорией Сербии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя выступление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара.

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. НИКОГДА», - написала в своем telegram-канале Мария Захарова.

Ранее Габриэль Эскобар сказал, что «пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа». Данные слова вызвали сильное негодование в сербском обществе.

Напомним, сейчас наблюдается обострение ситуации в Косово. Приштина намерена с 1 сентября перестать признавать в республике выданные Белградом автомобильные номера и документы. Предполагалось, что эту меру введут 1 августа, но ее отложили на месяц.