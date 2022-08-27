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Вучич заявил, что семь стран отозвали признание Косова

Анна Касаткина
12:19 27.08.2022
Сербский лидер пообещал раскрыть документы, подтверждающие отзыв признания, как только это потребуется.
Вучич заявил, что семь стран отозвали признание Косова
© Фото: Qendra historike e Prizrenitaa, Wikimedia
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Семь стран мира отозвали свое признание республики Косово. Об этом в телеобращении к гражданам заявил президент Сербии Александр Вучич.

«На данный момент в моем столе и в столе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания (республики Косово. - Прим.ред.)», - цитирует его сербский портал «Новости».

Вучич добавил, что раскроет эти документы, «как только потребуется». Сербский лидер отметил, что недавнего времени об отзыве признания заявили четыре страны, теперь же их число увеличилось.

Приштина не сможет присоединиться к Интерполу и стать членом ООН, так как большинство стран не поддерживают независимость Косова, добавил Вучич.

В ходе телеобращения Вучич также заявил, что готов частично принять требования Косова по въездным документам, однако эти действия не должны ущемлять местных сербов и им следует предоставить право въезда и выезда с выданными Белградом документами.

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