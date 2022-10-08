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Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов в Крыму за счет бюджета

Ян Брацкий
12:50 08.10.2022
Глава Крыма также пообещал туристам компенсировать стоимость железнодорожных билетов.
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Отдыхающие смогут бесплатно остаться в отелях и санаториях еще на сутки. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил туристам, что из-за взрыва на Крымском мосту движение пассажирских поездов приостановлено.

«Всех гостей Крыма прошу набраться терпения. На все поезда, отправляющиеся после 17:00 просьба не прибывать, поездов не будет. Мы всем полностью компенсируем стоимость билетов. Я обратился к отельерам, чтобы на сутки всем продлили проживание за счет республиканского бюджета», - заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

Сегодня утром на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Расследованием инцидента занимается правительственная комиссия и спецслужбы, которые выясняют, как грузовик смог въехать на мост.

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