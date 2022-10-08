Вице-премьер Хуснуллин возглавил правкомиссию по ЧП на Крымском мосту

В состав комиссии вошли представители оперативных служб и ведомств, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

© Фото: Елена Иванова, РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин возглавил комиссию по расследованию инцидента на Крымском мосту. Разобраться в причинах и устранить последствия взрыва на переправе ранее распорядился президент Владимир Путин.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», - написал в Telegram Хуснуллин.

Кроме Хуснуллина в состав правительственной комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик из-за чего два автомобильных пролета обрушились. Кроме того, возник сильный пожар на железнодорожной ветке.