Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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С сегодняшнего дня в Мариуполе начинает функционировать морской порт. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Напомним, ранее сообщалось, что мариупольский порт будут использовать в большей степени для импортирования стройматериалов. Экспортировать планируется уголь, металл и зерно.

Также мэр Мариуполя Константин Иващенко заявлял, что на месте предприятия «Азовсталь» может появиться современное высокотехнологичное производство.

В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариупольский порт полностью разминирован.