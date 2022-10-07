В Мариуполе начинает функционировать морской порт
Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
© Фото: РИА Новости
С сегодняшнего дня в Мариуполе начинает функционировать морской порт. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
Напомним, ранее сообщалось, что мариупольский порт будут использовать в большей степени для импортирования стройматериалов. Экспортировать планируется уголь, металл и зерно.
Также мэр Мариуполя Константин Иващенко заявлял, что на месте предприятия «Азовсталь» может появиться современное высокотехнологичное производство.
В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариупольский порт полностью разминирован.