В ДНР раскрыли, для чего будет использоваться порт освобожденного Мариуполя

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Мариупольский порт будет использоваться для морской транспортировки стройматериалов, а также транзита угля, металла и зерна. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В первую очередь планируем импортировать в большей степени стройматериалы, которые нужны в очень больших количествах, а экспортировать планируем помимо угля и метала зерно», - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Между тем мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на месте предприятия «Азовсталь» может появиться современное высокотехнологичное производство.

В конце мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Мариупольский порт разминирован и теперь работает в обычном режиме.