Мэр Мариуполя рассказал о новом предприятии на месте «Азовстали»

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На месте предприятия «Азовсталь» в Мариуполе может появиться современное высокотехнологичное производство. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко. Со слов градоначальника, судьбу территории должны решить сами жители.

«Последнее слово за экспертами и горожанами. Мое мнение: конечно, сделать там технопарк, а зона, которая проходит рядом с "Азовсталью", там море - это зона отдыха. На сегодняшний день это в мыслях. Может быть, какое-то небольшое производство, но уже современное, которое увеличит количество работающих людей в городе, - сегодня это тоже очень важный вопрос», - сказал Иващенко в интервью ТАСС.

Отдельно мэр остановился на экологической ситуации, учитывая что Мариуполь еще и курортный город. В связи с тем, что ни одно металлургическое предприятие не работает, экологическая ситуация в регионе намного улучшилась.

По словам Иващенко, сейчас санэпидстанция регулярно производит заборы воздуха и воды. Как заявил мэр, при создании нового предприятия на руинах «Азовстали» экологический аспект также будет учитываться.