Повышая ставки: как в мире отреагировали на заявление Зеленского о «превентивном» ядерном ударе по РФ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Mykola Tys, KeystonePres Agency, GlobalLookPress

Украина представляет угрозу для мировой безопасности и слова президента страны Владимира Зеленского о превентивном ударе по России лишь очередное тому подтверждение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что отправляя оружие Киеву и поощряя неонацистский режим, Запад только потворствует этим безумным фантазиям. Недооценивает угрозу и западная пресса, там Зеленского даже пытаются оправдать.

Призыв к началу третьей мировой войны из уст лидера государства, которое на прошлой неделе подало заявку на ускоренное вступление в НАТО, остался практически незамеченным на полосах ведущих мировых изданий.

Британская Daily Mail признает, что Зеленский, действительно, допустил грубую ошибку. Но оправдывает его наличием ядерного оружия у России. Образцом здравомыслия выглядит немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая отмечает, что подобные заявления «вызывают раздражение». Но и там говорится, что Зеленский был неправильно понят и не имел в виду именно ядерного оружия. Хотя о каком еще он мог говорить, призывая нанести упреждающий удар по ядерной державе.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи тогда от нас"», - заявил Зеленский во время интервью Институту Лоуи в Австралии.

Впервые с заявлением на тему ядерного оружия украинский президент выступил в феврале, на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он пригрозил выходом Украины из Будапештского меморандума, запрещающего ей иметь собственный арсенал.

«Этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция... В свое время президент Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон. - Прим.ред.), как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса. И судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», - отметил Лавров.

Почти сразу же после вчерашнего обращения президента Зеленского оправдать его слова попытался пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он заявил, что речь шла о периоде до 24 февраля.

При этом Зеленский не единственный, кто заявляет о собственных ядерных амбициях. За два дня до этого президент Польши Анджей Дуда, предложивший разместить ядерное оружие США на своей территории, заявил, что обсуждал с американскими лидерами программу по его совместному использованию. И этот вопрос остается открытым. Накануне свою обеспокоенность этим выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. А сегодня о безопасности западных границ Союзного государства его спросили перед началом неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», - ответил Лукашенко.

В США официально отрицают планы по размещению ядерного оружия в странах, присоединившихся к Североатлантическому альянсу после подписания основополагающего договора Россия - НАТО. Однако если еще в начале этой недели пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в США пока не видят признаков подготовки Россией ядерного удара, то уже этой ночью глава государства Джо Байден заявил о самой серьезной угрозе со времен Карибского кризиса. Хотя готовить к этому в США начали уже давно. О том, как спастись от радиации, рассказывают пассажирам нью-йоркского метро. Свои инструкции дают и сотрудники экстренных служб.

«Попахивает опять таким пиаром со стороны Украины, соответственно, и ее западных руководителей. К тому же, скоро зима, опять же все эти газовые вопросы и прочее... Также нужно сказать, что, естественно, происходит повышение ставок», - прокомментировал военный эксперт Николай Костикин.

Еще пишут о том, что США повысили уровень готовности своих европейских вооруженных сил до уровня DEFCON-2. DEFCON-1 означает, что США находятся в преддверии крупномасштабного военного конфликта с использованием ядерного оружия. И лишь в ООН заявляют о неприемлемости даже дискуссии на подобную тему. Не говоря уже о том, чтобы призывы Зеленского стали реальностью.