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В Госдепе США рассказали, может ли Польша получить ядерное оружие

Анна Касаткина
22:53 06.10.2022
В американском внешнеполитическом ведомстве оказались не в курсе о подобных переговорах с Варшавой.
В Госдепе США рассказали, может ли Польша получить ядерное оружие
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Соединенные Штаты не будут размещать ядерное оружие в странах, вступившим в НАТО после 1997 года, к которым относится и Польша. Об этом на брифинге заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, в Госдепе не в курсе о том, чтобы подобная тема поднималась в ходе переговоров.

«Я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», - цитирует его РИА Новости.

Польша стала членом Североатлантического альянса в 1999 году.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием, отметив, что его страна якобы ведет переговоры об этом с США.

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