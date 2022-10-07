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«На сотни метров все мертво»: эколог рассказал о последствиях взрывов на «Северных потоках»

Анна Касаткина
18:30 07.10.2022
Газ растворился в воде до ядовитой для морских животных концентрации, рассказал эксперт.
«На сотни метров все мертво»: эколог рассказал о последствиях взрывов на «Северных потоках»
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» спровоцировали чрезвычайно опасную ситуацию, на месте происшествия последствия для природы могут ощущаться в течение нескольких лет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эколог Игорь Шкрадюк.

«В воде этот газ частично растворился. Газ растворился до такой концентрации, что стал ядовитым для морской живности, соответственно, на сотни метров вокруг места аварии все мертво. Вдобавок, этот газ распространяется с водой течением и появляются длинные языки, гибнет, прежде всего, планктон, прикрепленный ко дну моря. Если птица сядет в этом месте (на воду. - Прим.ред.), она рискует отравиться», - объяснил собеседник.

По его словам, произошедшее - это «чрезвычайно опасная ситуация», последствия для окружающей среды от которой на месте аварий будут ощущаться несколько лет. Кроме того, газ уже разошелся по достаточной большому объему воды и воздуха. Поскольку место происшествия пока закрыто для исследований, реальный ущерб еще предстоит оценить, уточнил Шкрадюк

«К сожалению, международное законодательство об ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде, недостаточно разработано, чтобы виновника заставить компенсировать урон», - добавил эколог.

При этом он отметил, что российский «Газпром» и получатели газа сейчас находятся «по разные стороны баррикад», а потому о компенсации ущерба до окончания боевых действий речи не идет.

ЧП с подрывом труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море произошло в конце сентября. По данным шведских исследователей, содержание метана в водах на месте утечек превышает норму в тысячу раз.

В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами

В посольстве России в Дании ранее не исключили возможность ремонта трубопроводов, отметив, что для начала необходимо осмотреть место происшествия и оценить масштабы повреждений.

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