В России допустили возможность ремонта «Северных потоков»

Однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия.

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Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», поврежденных в результате диверсии. Об этом в пятницу заявили в посольстве РФ в Дании.

«Однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений», - говорится в заявлении дипмиссии.

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений.

В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.