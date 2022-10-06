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Содержание метана в районе утечек на «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз

Анна Касаткина
15:20 06.10.2022
В Швеции считают, что подобная концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон.
Содержание метана в районе утечек на «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, globallookpress
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Содержание метана в водах рядом с местами утечек газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» превысило норму в тысячу раз. Об этом сообщает Радио Швеции.

Анализы в районе утечек провел шведский исследовательский корабль Skagerak («Скагерак»). По словам руководителя экспедиции Катарины Абрахамссон, подобная концентрация метана может негативно повлиять на морской фитопланктон и зоопланктон. Она уточнила, что ученым требуется провести дополнительные исследования, пишет РИА Новости.

ЧП со взрывом на двух экспортных трубопроводах в исключительной экономической зоне Дании произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции заявили о вероятности целенаправленной диверсии.

В «Газпроме» 3 октября сообщили о стабилизации давления в нитке А «Северного потока - 2» и в обеих нитках «Северного потока». По данным компании, утечка газа прекратилась. В «Газпроме» также не исключили вероятности заполнения неповрежденной нитки «Северного потока - 2» газом, но только после проверки целостности системы и с одобрения надзорных органов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, большинство стран Евросоюза и Москва не заинтересованы в прекращении работы трубопроводов. При этом Соединенные Штаты получили конкурентные преимущества вследствие подрывов, указал представитель Кремля. Россия настаивает на проведении международного расследования происшествия.

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