МО РФ: все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях отражены

В результате неудачных попыток наступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике, уточнили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил на брифинге 7 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», - сказал он.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери Вооруженных сил Украины в живой силе и военной технике. По его словам, ВСУ потеряли более 80 своих бойцов, пять танков, четыре БМП, десять единиц автомобильной техники, а также германскую САУ.

Конашенков рассказал и о неудачной попытке украинских военных форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Помимо не имевшего успеха наступления, были уничтожены более 30 украинских военнослужащих.

Как утверждает представитель Минобороны, на Николаево-Криворожском направлении ситуация также сложилась не в пользу противника. До пяти батальонных тактических групп пытались наступать в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. По словам Конашенкова, противник отброшен на исходные позиции. Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении более 300 своих военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Между тем в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе ВКС России уничтожили цеха ремонта украинского вооружения.

Ранее Минобороны опубликовало кадры тренировки на подмосковном полигоне Алабино с мобилизованными, где экипажи боевых машин преодолевают косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. Также военнослужащие стреляют из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, военное ведомство показало видео из учебного центра в Волгоградской области, где резервисты учатся на механиков-водителей. На записи с полигона можно увидеть, как военнослужащие управляют танками Т-90 и БМП-3. Обучение проходит по специальной программе подготовки. Мужчины осваивают навыки под руководством военнослужащих с богатым боевым опытом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов