Армия МО РФ: ВКС уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта вооружения ВСУ Кроме того, российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, добавили в МО РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: ВКС России уничтожили в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 7 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Между тем на полигонах России сейчас проводятся тренировки мобилизованных россиян для участия в спецоперации на Украине. Обучение по разным военно-учетным специальностям сейчас идет в десятках учебных центров по всей стране. Как проходит подготовка резервистов, рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Максим Румянцев. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика