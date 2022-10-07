МО РФ: ВКС уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта вооружения ВСУ
ВКС России уничтожили в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 7 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
Между тем на полигонах России сейчас проводятся тренировки мобилизованных россиян для участия в спецоперации на Украине. Обучение по разным военно-учетным специальностям сейчас идет в десятках учебных центров по всей стране. Как проходит подготовка резервистов, рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Максим Румянцев.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов