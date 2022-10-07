Вождение танков и стрельба: кадры тренировки мобилизованных в Алабино

В ходе тренировок экипажи боевых машин преодолевают косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. Также на кадрах видно, как военнослужащие стреляют из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео тренировки резервистов на полигоне Алабино в Подмосковье. С мобилизованными для участия в специальной военной операции на Украине проводят занятия по боевой подготовке и вождению танков и БМП.

В ходе тренировок экипажи боевых машин преодолевают косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. Также на кадрах видно, как военнослужащие стреляют из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов.

В описании к видео подчеркивается, что от качества обучения зависит и дальнейший процесс боевого слаживания подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Ранее Минобороны опубликовало видео из учебного центра в Волгоградской области, где резервисты учатся на механиков-водителей. На кадрах с полигона можно увидеть, как военнослужащие управляют танками Т-90 и БМП-3. Обучение проходит по специальной программе подготовки. Мужчины осваивают навыки под руководством военнослужащих с богатым боевым опытом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов