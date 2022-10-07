Тренировки мобилизованных на танках Т-90 и БМП-3 под Волгоградом показали на видео

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео из учебного центра ЮВО в Волгоградской области, где тренируются резервисты. Мобилизованные для участия в спецоперации на Украине учатся на механиков-водителей.

На кадрах с полигона можно увидеть, как военнослужащие управляют танками Т-90 и БМП-3. Обучение проходит по специальной программе подготовки. Мужчины осваивают навыки под руководством военнослужащих с богатым боевым опытом.

Тем временем в Хабаровском крае мобилизованные отрабатывают боевую стрельбу из АГС-17 «Пламя» и РПГ-28 «Клюква». В качестве мишеней выступают цели, которые имитируют бронированную технику и танки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов